مصر | المعاينة تكشف سر حريق جيم "برو بلس" بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سر حريق جيم "برو بلس" بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة عن أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران بـ"جيم برو بلس"، بمنطقة الدقي.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب بـ" جيم برو بلس"، بمنطقة الدقي، شمال محافظة الجيزة دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من جيم بشارع طهران بمنطقة الدقي.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من القبض على الحريق.

وتبين احتراق الجزء الخلفي من الجيم، ولم يسفر عن الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

