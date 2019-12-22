مصر | ضبط عاطل لسرقته خزينة شركة بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته خزينة شركة بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطل لسرقته مليون و400 ألف جنيه من داخل خزينة شركة فى الأزبكية، بعد انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول من الشباك من خلال العقار المجاور للشركة، وعثر على المفتاح الاحتياطى الخاص بالخزينة وسرقة المبالغ المالية المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة الأزبكية، يفيد بأن "سمير.ي.س" 74 سنة مدير وشريك بالشركة، باكتشافه سرقة (مبلغ مالى مليون وأربعمائة ألف جنيه) من داخل الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



وبالانتقال وبإجراء المعاينة تبين عدم وجود ثمة تلفيات بالخزينة وسلامة جميع منافذ الشركة، وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة،أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فاروق.أ.م" 49 سنة عاطل. وبالانتقال وبإجراء المعاينة تبين عدم وجود ثمة تلفيات بالخزينة وسلامة جميع منافذ الشركة، وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة،أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فاروق.أ.م" 49 سنة عاطل. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، اثناء استقلاله السيارة رقم س ط ص 379 ماركة BYD ملكه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق".

وأضاف بأنه نظرا لسابقة مشاهدته لأحد الأشخاص، أثناء قيامه بالدخول للشركة حاملا حقيبة بها مبلغ مالى اختمرت في ذهنه فكرة سرقة الشركة، وفى سبيل ذلك توجه للشركة ليلا عقب انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول من الشباك من خلال العقار المجاور للشركة، وعثر على المفتاح الاحتياطي الخاص بالخزينة وسرقة المبالغ المالية المستولى عليها ولاذ بالفرار.