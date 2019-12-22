مصر | القبض على 3 تجار مخدرات بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 تجار مخدرات بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 تجار بحوزتهم مواد مخدرة داخل مسكنهم فى دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "عبد الحميد.ج.ع" 27 سنة عاطل و"محمد.م.ا" 20 سنة عاطل و"محمد.ر.ع" 28 سنة عاطل، أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم بدار السلام، وبحوزتهم "830 جراما لمخدر الحشيش، 800 جنيه، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

