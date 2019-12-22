مصر | دفن جثة طفل توفي إثر حريق شب داخل شقته بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفن جثة طفل توفي إثر حريق شب داخل شقته بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل ويدعى "عمر" البالغ من العمر سنتين، والذي توفي إثر نشوب حريق بداخل شقته في البدرشين.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن والدة الطفل المتوفى تركته بمفرده بالمنزل وخرجت لشراء بعض مستلزمات المنزل.

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وكشف ملابسات الواقعة، للوقوف على ظروفها.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بقرية دهشور، ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق الذي التهم محتوياتها، ونتج عنه مصرع الطفل "عمر.أ" عمره عامين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

