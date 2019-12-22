شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رانيا المشاط بعد التعديل الوزاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة السابقة، على توليها منصب وزير التعاون الدولي، خلال التعديل الوزاري الجديد اليوم، بعد أن شغلت منصب وزيرة السياحة منذ شهر يناير 2018.

وقالت «المشاط» من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: «مع بداية تحدٍ جديد أستعير بعض الكلمات التي كتبتها في الفصل الخاص بي في كتاب «بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن» الذي نشر في ديسمبر ٢٠١٦.. أتطلع إلى صياغة وتنفيذ سياسات في ملف آخر كلفت به.. خطوة جديدة في مسار خدمتي في العمل العام».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد، اليوم الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة «بالإجماع»، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، ويشمل 10 حقائب وزارية، بالإضافة إلى حقيبتين تولاهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.