شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تنتظر نيفين القباج أمام مقر وزارة التضامن بالورود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزيرة السابقة غادة والي تنتظر في مقر وزارة التضامن بالعجوزة، لاستقبال الوزيرة الجديدة الدكتورة نيفين القباج، التي تولت حقيبة التضامن منذ ساعات.
وأضافت «المصادر» أن «والي» ستنتظر أمام مقر الوزارة بالورود، وسوف تسلمها مهام الوزارة في مكتبها الجديد.
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