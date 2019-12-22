شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «انتخابات الأسنان»: 42 مرشحًا على كل المستويات و5 للنقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن 5 مرشحين تقدموا بأوراقهم على منصب نقيب أطباء الأسنان وهم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد الباسطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزيني، والدكتورة أميمة المحلاوي.

وأضاف حمزة: «تقدم 42 مرشحًا على كافة المستويات، بما فيهم من تقدموا على منصب النقيب».

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وأشار البيان إلى أن عدد المرشحين لمقعد عضو نقابة عامة فوق السن 3 مرشحين، هم الدكتور جمال عبدالحليم، والدكتور عمرو بدران، والدكتور أحمد مسعد، و4 مرشحين عضو نقابة عامة تحت السن، هم الدكتور محمد خطاب، والدكتورة نشوي جمال، والدكتور حازم خالد، والدكتور محمد يحيي، و5 مرشحين لعضوية النقابة العامة على مستوى المنطقة، منهم الدكتور أشرف زعلوك، والدكتور عبدالحميد عرنوس، والدكتور ايمن عبدالمتجلي، والدكتور السيد البدري، على رئيس نقابة فرعية بلغ 12 مرشحًا، وعضو نقابة فرعية 14 مرشحًا».

وأوضح أن شروط الترشح هي سحب استمارة الترشح وأن يكون مسددا لاشتراك العام الحالي، وصورة للبطاقة الشخصية للمرشح، وصورة كارنية النقابة، وأن أي عضو تم توقيع عقوبة تأديبية عليه يمكنه الترشح عدا الطبيب الذي تم وقف قيده، لافتا إلى أنه لا يوجد عضو في النقابة تم وقف قيده.

وتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين المرشحين خاصة على مقعد النقيب العام الذي يعتبره الجميع رأس النقابة.

ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الإثنين 30 ديسمبر الجاري، وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها 26 مارس عام 2020، على مقعد النقيب العام و12 عضوا؛ موزعين 6 على مستوى الجمهورية و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.