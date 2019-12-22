شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مكرم محمد أحمد بعد اختيار «هيكل» للإعلام: وزير بلا وزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشؤون الإعلام يعني أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الاعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولّا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة «بحسب تعبيره».

وأضاف مكرم، في تصريحات صحفية، أن القرار لم يوضح اختصاصات هيكل، لكن الدستور أكد على وضع المجلس الأعلى والهيئتين، نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والاختصاصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة.

وحول رأيه في اختيار أسامة هيكل، الذي شغل منصب وزير الإعلام من قبل، قال مكرم: «لست في معرض تقييم الأشخاص أيا كانت وجهة نظري، أسامة هيكل صديق هذا كل ما أستطيع قوله».