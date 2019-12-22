شكرا لقرائتكم خبر عن صدام بين رئيس مجلس النواب و«مستقبل وطن» بسبب «الإدارة المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، صدامًا جديدًا بين الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وحزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية داخل مجلس النواب، بسبب قانون الإدارة المحلية، عندما أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وأيمن أبوالعلا، رئيس المصريين الأحرار، رفضهما لمشروع القانون.

بدأ الصدام بكلمة النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وإعلانه رفضه لمشروع القانون، وطلب تأجيله، وقال إن حزبه حريص على صدور القانون، ولكن عندما يكون القانون قادرًا على مواجهة الواقع، مشيرًا إلى أن القانون به مشكلات دستورية، منها كيفية تنفيذ اللامركزية في الحكم في ظل الوضع الحالي للمحليات، «فالسلطة التنفيذية لن تكون حريصة على دعم اللامركزية»، بجانب أن القانون به عوار ويصطدم بقانون المجتمعات العمرانية.

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ولفت رئيس مستقبل وطن إلى شق سياسي في القانون، وهو قدرة الأحزاب على خوض انتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب خلال عام واحد، وهو ما اعتبره أشرف رشاد تجربة صعبة للأحزاب أن تخوض انتخابات «المحليات والنواب» في عام واحد.

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن قانون الإدارة المحلية هو التزام دستوري بإجراء الانتخابات المحلية خلال 5 سنوات، ولكن المشكلة في أن الأولويات كانت سبب تأخير هذه الانتخابات.

وتابع: «لابد من مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء هذا الشهر حتى لا يتم اتهام مجلس النواب بالتقاعس عن المحددات الدستورية، فإذا كان الوقت ضاغطًا على إجراء الانتخابات، يجب ألا يجعلنا نؤجل مؤسسة مهمة جدًا هي الإدارة المحلية».