شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستمر معاملة «راجح» وأعوانه كـ«أحداث» في الاستئناف والنقض؟ أحد المحامين يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عطية، محامى المتهم الثالث، «إسلام .ع»، إن المتهمين في القضية الذين مازالوا أحداثًا سيظلون في سجن شبين الكوم لحين نظر الاستئناف، ثم بعد ذلك يتم ترحيلهم إلى السجن المختص هو المؤسسة العقابية، مشيرًا إلى أن جميع المتهمين سيعاقبون في الاستئناف على أنهم أحداث وأيضا في النقض، لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة.

وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافطة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، بحبس محمد راجح و2 آخرين من المتهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم الرابع الذي كان يقود «الموتوسيكل» الذي نقل المتهم الأول من مكان الجريمة بالسجن 5 سنوات.

Advertisements

وشهدت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.

واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة، كما شاهدت فيديوهات للجريمة وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول للمجنى عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.