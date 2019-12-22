شكرا لقرائتكم خبر عن محامي المتهم الرابع في قضية «شهيد الشهامة» يُعلق على تخفيف عقوبة موكله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جبر، محامى المتهم الرابع، «قائد الموتوسيكل»، في قضية قتل محمود البنا، إن موكله لم يكن له أي دور في إحداث إصابات بالضحية.

وأضاف «جبر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أواسى أولياء الدم في تلك القضية، ولكن هذا قدر الله وحكم السماء، القانون لا يسمح أن يوقع على المتهمين أكثر من هذا العقاب، وأن المتهم الرابع لم يكن له شأن على الإطلاق في إحداث إصابات نجلهم ولابد أن يقبلوا الحكم بشأنه، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تأخذ المتهمين بشيء من الرحمة أو الشفقة، ووقعت أقصى عقوبة».

وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافطة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، بحبس محمد راجح و2 أخرين من المتهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم الرابع الذي كان يقود «الموتوسيكل» الذي نقل المتهم الأول من مكان الجريمة بالسجن 5 سنوات.

وتابع «جبر»: «المحكمة كان لها شأن في مسألة التفاوت في العقوبة بين أول 3 متهمين والمتهم الرابع، وهو ما كان مستحقًا من خلال أوراق الدعوى، وحسب ما ذكر القاضى أثناء النطق بالحكم أن تهمة القتل العمد ثابتة من الأوراق في حق المتهمين الأول والثانى والثالث، وأنزلت عليهم عقاب بالسجن 15 عامًا وأفردت للمتهم الرابع المنسوب إليه تهمة مساعدة المتهمين على الفرار، وهذا الأمر وما يحمله من عدم التسوية بين المتهمين، هو عين العدالة».

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وأشار «جبر» إلى أن المتهمين جميعًا من حقهم الاستئناف أمام محكمة شبين الكوم الكلية ومن الوراد أن يتم تأييد الحكم ويمكن الطعن عليه بعد ذلك، والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية يجوز الطعن عليه أمام الاسئناف والنقض،

وأضاف «جبر»أن الحكم على موكله يمكن تخفيفه في مراحل تالية ولا سيما أن دوره كان بعيدًا عن القتل أو الاشتراك في القتل، أو المساهمة في الضرب الذي أفضى إلى الموت.

وشهدت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.

واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة، كما شاهدت فيديوهات للجريمة وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول للمجنى عليه عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.