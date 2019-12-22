شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لنائب وزير البترول الجديد علاء الدين خشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، كما تم تعيين 11 نائبا من ضمنهم المهندس علاء الدين خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية

وينشر ”الخليج 365”، السيرة الذاتية لنائب وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، المهندس علاء الدين خشب والذى كان يشغل منصب نائب رئيس شركة "أنبي" للشئون الهندسية والمشرف على الشئون الإدارية والعضو المنتدب قبل خروجه للمعاش منذ حوالى شهرين وكان رئيسا لنادي انبي الرياضي في فترات سابقة.

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وشملت قائمة التعديلات الوزارية الجديدة، تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنباً إلى جنب مهامه الحالية، ويتولى خالد العنانى حقيبة السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولى، أسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.