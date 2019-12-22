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رئيس حى البساتين يعلن نقل موقف السرفيس من ميدان صقر قريش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، بمحافظة القاهرة، أنه سيتم نقل موقف السرفيس الخاص بمنطقة فايدة كامل بعيدا عن ميدان صقر قريش ومدرسة شجرة الدر وذلك لتفادى ما يسببه من إعاقة للمرور وخطورة على أرواح طلبة المدرسة

وأضاف رئيس حى البساتين، أن نقل الموقف يأتى استجابة لرغبة أهالى منطقة صقر قريش وطلبهم، حيث تفقد ضياء، برفقته الرائد مصطفى منصور من وحدة المرور وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بنقل موقف السرفيس واخلاء ميدان صقر قريش من المواقف العشوائية.

وفى سياق أخر تفقد رئيس حى البساتين الكنائس بنطاق الحى للتأكد من أعمال النظافة والتأمين، استعدادا لاستقبال أعياد رأس السنة، وتقابل مع عدد من المواطنين واستمع لشكواهم ومقترحاتهم وجارى العمل عليها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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