شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى البساتين يعلن نقل موقف السرفيس من ميدان صقر قريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، بمحافظة القاهرة، أنه سيتم نقل موقف السرفيس الخاص بمنطقة فايدة كامل بعيدا عن ميدان صقر قريش ومدرسة شجرة الدر وذلك لتفادى ما يسببه من إعاقة للمرور وخطورة على أرواح طلبة المدرسة

وأضاف رئيس حى البساتين، أن نقل الموقف يأتى استجابة لرغبة أهالى منطقة صقر قريش وطلبهم، حيث تفقد ضياء، برفقته الرائد مصطفى منصور من وحدة المرور وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بنقل موقف السرفيس واخلاء ميدان صقر قريش من المواقف العشوائية.

وفى سياق أخر تفقد رئيس حى البساتين الكنائس بنطاق الحى للتأكد من أعمال النظافة والتأمين، استعدادا لاستقبال أعياد رأس السنة، وتقابل مع عدد من المواطنين واستمع لشكواهم ومقترحاتهم وجارى العمل عليها.