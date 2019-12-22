فيديو.. زحام مرورى أمام جامعة القاهرة بسبب زيادة الأحمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محيط جامعة القاهرة، منذ قليل زحام مرورى بسبب زيادة الأحمال فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وحتى تقاطع شارع أحمد زويل مرورا بحديقة الأورمان. كما شهد شارع الجامعة فى الاتجاه القادم من شارع أحمد زويل وحتى ميدان الجيزة سيولة نسبية فى حركة السير مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على سحب الكثافات المرورية.

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