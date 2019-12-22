شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: استكمال البرامج التنموية أولوياتى فى المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى العمل على المحاور التى ترتبط بالتكليفات الرئاسية وأولويات برنامج عمل الحكومة واستكمال البرامج التنموية والإصلاحات المؤسسية التى تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، ومبادرة "حياة كريمة" التى تأتى ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا، وتستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضارى، فضلًا عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، مع توفير فرص عمل للشباب، وتستهدف المبادرة فى مرحلتها الأولى تحسين الخدمات فى 143 قرية فى 11 محافظة.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم عقب تجديد الثقة واستمراره فى تولى مهام الوزارة، إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على استكمال جهود إصلاح الهيكل التنظيمى للوزارة لتكون قادرة على القيام بالمهام والتكليفات الموكلة إليها وبناء إدارة محلية فعالة وقوية للاستجابة لاحتياجات المواطن وتنفيذ الالتزامات الدستورية فى تطوير الإدارة المحلية والتوجهات الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أنه سيواصل العمل مع كافة العاملين بالوزارة على تحسين الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات الجمهورية والارتقاء بمعدلات رضا المواطن عن تلك الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.

وأشار شعراوى، إلى أنه سيعمل أيضًا على استكمال خطط التطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وبطريقة مبسطة وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والإسهام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات، وشدد الوزير على أنه سيواصل مع كافة قطاعات الوزارة والجهات والأجهزة الرقابية المعنية محاربة الفساد بالمحليات بكافة أشكاله وصوره لتطهير الإدارة المحلية من الداخل وتحقيق العدالة فى الحصول على الخدمات لكل المواطنين من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها والاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتى يتم تنفيذها مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

وقال وزير التنمية المحلية، إن ملفات تطوير وتنمية القرى المصرية وتنمية محافظات الصعيد وتحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة نوعية فى ملف المخلفات الصلبة ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، بالتعاون مع وزارات الانتاج الحربى، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك باستثمارات تصل إلى نحو12 مليار جنيه.

وأضاف شعراوى، أنه سيعمل أيضًا على تطوير نظم الإدارة المحلية ونظام التخطيط المحلى وإيجاد نظام معلومات متكامل للتخطيط والمتابعة لعملية التنمية لكافة محافظات الجمهورية، والاستفادة من التجربة الناجحة التى تم تطبيقها فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والعمل على تعميمها فى كافة المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيواصل العمل على تحسين منظومة تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الوزارة بالمحافظات، وتفعيل منظومة الصيانة والمتابعة لتلك المشروعات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بما يساعد فى زيادة سنوات الخدمة لتلك المشروعات.

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وقال شعراوى، إنه سيتم العمل أيضًا على زيادة معدلات التشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتنمية المحلية الاقتصادية بالقرى والمحافظات، ودعم الورش والصناعات الحرفية ومساعدتها فى التسويق داخل مصر وخارجها، وشدد الوزير على أنه سيعمل على زيادة فرص العمل التى يوفرها برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ومبادرة شغلك فى قريتك لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة وضع خطتها للتعامل مع قانون الادارة المحلية بمجرد اقراره ووضع تصور شامل لبناء قدرات كافة الأطراف المحلية للعمل فى إطار القانون والتجهيز لانتخابات المجالس المحلية عقب اصدار اللائحة التتفيذية، كما ستواصل الوزارة استكمال اللقاءات التى تعقدها مع الشباب من كافة المحافظات لتدريب الكوادر الشبابية الراغبة فى الترشيح لانتخابات المحليات وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة قبل خوض تلك التجربة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بذلك الملف خلال الفترة الجارية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم توفير برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة للشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين الراغبين فى الترشح للإنتخابات المحلية والتدريب فى مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا استمرار التواصل مع كافة المبادرات الخاصة بتأهيل الكوادر الشبابية بالمحافظات حيث أننا نستهدف تحقيق تمثيل جيد للشباب والمرأة والمعاقين والفئات الأخرى التى ينص عليها الدستور.

وقال شعراوى أن القانون الجديد حدد أدوار وخطط عمل العاملين بالمحليات ومهام المجالس الشعبية المحلية، ودور المحافظ والدور الرقابى لمجالس المحافظة والأحياء وأسلوب المعارضة وخطوات تطبيق اللامركزية.

وأكد شعراوى أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ستواصل الوزارة إجراءاتها الخاصة بتحويل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلى الأكاديمية المحلية للتدريب مع إنشاء بعض الفروع بالمحافظات لتأهيل وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة ستواصل الإرتقاء بمستوى المرشحين لتولى مناصب قيادية بالمحليات عبر برامج تأهيل لهم على منظومة العمل المحلى وتعريفهم بالموضوعات والقوانين المتعلقة بعمل المحليات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه سيواصل متابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات والتى تشمل رفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة ودعم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات وتحسين الميزات النسبية للمحافظات.