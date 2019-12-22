شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناصر يهدد المصريين بمواجهة مع تركيا.. وولاد البلد يمسحون بأراجوز الإخوان الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطاول جديد من الإخوانى الهارب إلى تركيا محمد ناصر،حيث خرج مهددا مصر بالهزيمة حال خوضها معركة مع تركيا بسبب ثروات غاز البحر المتوسط.

ورد المصريون على مهاتراته الأفاقه التي لا تنقطع يوما، بقولهم إن جيش مصر عظيم.

"ده المصريين يطلعلهم بغطيان الحلل، بهذه العبارة، تحدث أحد المصريين مشددا على قوة الشعب المصرى مضيفا:"تركيا مش محتاجة إن الجيش بتاعنا يتحرك ده ستات مصر بس تطلع لهم بغطيان الحلل يخلصوا عليهم.. هما نسيوا المناوة البحرية اللى عملناها في البحر ولا إيه".

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وقال آخر: "مصر الـ12 على مستوى العالم ولا مستنيين من محمد ناصر ولا الإخوان الإرهابيين تقييم جيشنا ودول شوية جبناء عايشين برة مصر عملاء لا يعرفوا وطن ولا دين وبياخدوا الدين غطاء لألاعيبهم القذرة".

وفى الإطار نفسه قال أحد المواطنين: "جيش مصر معروف للعالم وهو قادر على تدمير تركيا ومحاصرتها، ده جيشنا عمل مناورة فى البحر بس الدنيا اتكهربت".