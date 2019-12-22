شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نواب لوزير التربية والتعليم.. حجازى للمعلمين وضاهر للتكنولوجيا ومجاهد للفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالأغلبية على تعيين 11 نائبا للوزراء، أصبح لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، 3 نواب بعد أداء الدكتور رضا حجازى اليمين الدستورية نائبا للوزير لشئون المعلمين، وأيضا الدكتور أحمد ضاهر لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمى، إَضافة إلى استمرار الدكتور محمد مجاهد نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

ويعتبر الثلاث قطاعات أو الملفات من أهم الملفات التى تقوم عليها الوزارة، فملف المعلمين تعطى له الوزارة أهمية كبرى نظرا لما للمعلمين من أهمية وباع كبير فى إحداث طفرة حقيقة فى منظومة التعليم والتطوير، كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات له دور كبير وبارز فى إدخال التكنولوجيا فى التعليم وخاصة فى ظل وجود اختبارات إلكترونية واعتماد طلاب الثانوية العامة على التابلت كوسيلة تعلم جديدة، كما أن التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية والاهتمام به من الأهداف الرئيسية لخدمة خطة مصر 2030، لتوفير خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل وخدمة المشروعات القومية التى تتبناها الدولة المصرية، حيث استحدث الوزارة مدارس التكنولولجية التطبيقية التى تعتبر خطوة مهمة فى إصلاح منظومة التعليم والتدريب الفنى.

وأعلنت مصادر مسئولة بالوزارة، رحيل الدكتور محمد عمر الذى كان يشغل منصب نائب الوزير لشئون المعلمين.