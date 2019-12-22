شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الشبتية والصحافة وشنن بحى بولاق فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية فى حى بولاق أبو العلا، بالقاهرة ، حملة مكبره بقيادة المهندس سيد عبد الفتاح رئيس الحى بالاشتراك مع شرطه المرافق وقسم شرطة بولاق ابو العلا ومسؤولى المربعات وادارة الإشغالات والمحلات وفرع هيئه النظافة ، حيث شملت الحملة رفع الإشغالات من شوارع السبتية وشنن والصحافة وبولاق الجديد والكورنيش.

كما قاد رئيس حى غرب بالقاهرة ، حملة لرفع وازالة الإشغالات التى تشوه مظهر كورنيش النيل وتعيق سير المارة، وذلك فى اطار جهود محافظة القاهرة لاستعادة المظهر الحضارى لمختلف احياء العاصمة.

وفى السياق شن رئيس حى شرق مدينة نصر حملة أسفرت عن إعادة غلق وتشميع مقاهى بشارع أنور المفتى مع عباس العقاد بالمنطقة الأولى نظرا لإعادة إدارته بدون ترخيص وسبق غلقهم وقطع التيار ورفع العداد عنهم ، وإيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات بالمحل الكائن بالدور الأرضى بالعقار رقم 4 شارع أحمد الزمر حيث قام المخالف بالتعدى على منطقة الردود الجانبية بعمل غرفة وأعمدة خشبية وسلم خارجى بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.