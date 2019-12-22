شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور بعد صدور قرار بتعيينه نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات وموافقة مجلس النواب على مشروع التعديل الوزارى .

والدكتور محمد أيمن عاشور حصل على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، ودرجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ودرجة الدكتوراه فى 19 فبراير 1993، وحصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات ألفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستإذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، يشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وآخر ما تولى الدكتور أيمن عاشور كان منصب عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس خلفا للدكتور شريف حماد عميد الكلية السابق والذى تقلد منصب وزيرا للبحث العلمى.