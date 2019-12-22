شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج بطاقات رقم قومى مجانا لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قطاع الأحوال المدنية عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة، لإستخراج الأوراق الثبوتية لهم مجاناً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وبمناسبة الاحتفال بـاليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر ديسمبر، وفى ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والاجتماعى فى هذا المجال .

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وفِى إطار توجيهات وزير الداخلية، بقيام قطاع الأحوال المدنية بإستخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة (مجاناً) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية ، ولمدة إسبوع ،توافد عدداً من ذوى الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع ، خلال الفترة المشار إليها ، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات الأمنية المقدمة لهم حال ترددهم على جميع قطاعات الوزارة، والإسهام بمنحهم مصدرات ثبوتية مجاناً فضلاً عن إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم تفاعلاً مع تلك المبادرة الإنسانية .. حيث بلغ إجمالى ما تم إستقباله من حالات على مستوى الجمهورية 5325 حالة تنوعت ما بين (تجديد بطاقات الرقم القومى – إستخراج مصدرات ثبوتية).

ولقيت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى لديهم.