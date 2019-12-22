شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لنائب وزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس لنواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على تعيين 11 نائبا للوزراء، بينهم الدكتور أحمد ضاهر ، نائبا لوزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمى.

وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية، لنائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، حيث يعمل ضاهر مدرس مساعد بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتم تكليفه بمنصب مساعد وزير لتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى.

والمهندس أحمد ضاهر هو المسئول الأول عن النظام الإلكترونى لامتحانات الثانوية المعدلة، حيث يشرف بشكل كامل على عملية إدخال التكنولوجيا فى التعلم، سواء ما يتعلق بالتابلت وتسليمه للطلاب، إضافة إلى عقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب سواء العام الماضى أو العام الدراسى الجارى، كما يشغل الرئيس التنفيذى لشركة الأكاديمية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما شغل سابقا منصب مستشار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة الإستراتيجية القومية للحوسبة الحكومية.

وتولى "ضاهر" مهمة التواصل مع مؤسسة "بيرسون" البريطانية وإدارة ملف امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية، وملف تسليم التابلت للطلاب، وشكل غرفة عمليات للإشراف على توزيع أكواد التابلت على أولى ثانوى العام الماضي والتي شملت أكثر من 40 ألف كود متغير، حيث أصبح ضاهر المسؤل الأول عن ملف التابلت ونظام الامتحانات الالكترونية للثانوية العامة التراكمية، بمساعدة فريق كامل من داخل وزارة التربية والتعليم.