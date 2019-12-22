شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نستهدف تقليل الفاقد والحد من استيراد مستلزمات الأعلاف من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بـوزارة الزراعة، أنه يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء 5 مجففات لمحصول الذرة الشامية لتقليل الاستيراد وتقليل التكلفة الاقتصادية لتصنيع الاعلاف وتقليل الفاقد خلال مراحل النقل والتخزين، وانشاء صومعة لتخزين الحبوب استكمالا لمنظومة عمل المجففات.

وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، إنه يجرى الإعداد لتفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بالتسويق التعاونى من خلال الجمعية العامة والجمعيات المحلية، وإدراج الإصلاح الزراعى فى جميع الحملات القومية من خلال مركز البحوث الزراعية، مشير إلى أنه يتم توفير التقاوى للأذرة الصفراء بالتعاقد مع الجمعية العامة لضمان تسويق المنتج والمنتج يدخل إلى المجففات لخروج الأذرة ثم يتبعها وحدة غربلة وتعبئة للتصنيع بديلاً للاستيراد وبقيمة بروتين عالية لوجود الجنين بالأذرة وعدم فصله.

وأشار الفولى، إلى نجاح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى في الحصول على منحة مجانية من خلال الوزارة وعن طريق وزارة الإنتاج الحربى "مصنع حلوان لمحركات الديزل" بصناعة مصرية 100% وذلك لإنشاء مجففات للذرة الشامية وتم تجربة لأحد المجففات ونجحت التجربة وهو صناعة مصرية مما يوفر مبلغ من 3-4 مليون مصرى قيمة شرائها من الخارج مما يوفر معه العملة الأجنبية لتجفيف الأذرة .

وأوضح أن منظومة التجفيف للذرة تستهدف القضاء على الفطريات السامة الموجودة بالحبوب للمساهمة في رفع كفاءة الإنتاج حيوانى والداجنى، وذلك بتوفير كميات العلف المناسبة للتغذية طوال العام، والحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج، وإنتاج تقاوى محسنة لسد الفجوة فى إنتاج الكميات المطلوبة للمساحة الزراعية، لافتا الى إمكانية تصنيع مجففات معدنيه بسعة مختلفة لتناسب جميع المساحات الزراعية تشجيع التصنيع المحلى للحد من استيراد المجففات من الخارج وأيضاً توفير العملة الأجنبية، وإمكانية تصدير المجففات إلى الدول الأفريقية والعربية.