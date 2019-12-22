شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى فى أول تعليق: خطوة جديدة فى مسار خدمتى بالعمل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد والذى شهد عددا من التغييرات، علقت الدكتورة رانيا المشاط على توليها منصب وزيرة التعاون الدولى، أنه تكليف وخطوة جديدة فى مسار خدمتها فى العمل العام.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط فى تغريدة لها بموقع التواصل الإجتماعى "عند اختيارك للعمل العام فإنك تخدم حيث الحاجة إليك، وعندما توليت مسئولية وزارة السياحة فى يناير 2018، عزمت على تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية، وإطلاقها إلى أفاق أوسع ذات صبغة عالمية".

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وأضافت وزيرة التعاون الدولى الجديدة، "مع بداية تحد جديد أستعير بعض الكلمات التى كتبتها فى الفصل الخاص بى فى كتاب "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن"، الذى نشر فى ديسمبر 2016، اتطلع إلى صياغة وتنفيذ سياسات فى ملف ىخر كٌلفت به.. خطوة جديدة فى مسار خدمتى فى العمل العام".

وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد تولت حقيبة وزارة السياحة فى بداية العام 2018، وعكفت على مدار العامين الماضيين على صياغة برنامج إصلاح هيكلى للوزارة، شمل خمس محاور أهمها الترويج والتنشيط والمشاركة فى المعارض الدولية، وحقق نجاحات كبيرة.