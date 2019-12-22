شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لرضا حجازى.. من معلم إعدادى لنائب لوزير التعليم لشئون المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الدكتور رضا حجازى، اليمين الدستورية فى التشكيل الجديد للحكومة نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وشغل الدكتور رضا حجازى عدة مناصب قيادية بدأت بمدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى عام 2019، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات.

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ساهم رضا حجازى، فى إحداث طفرة حقيقة فى إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، حيث كان أحد الأعضاء فى اللجنة التى تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذى حقق طفرة فى الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكترونى.

رضا حجازى، هو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، وعمل مدرس علوم إعدادى بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء ثانوى بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وتولى رضا حجازى، عدة مناصب قيادية أبرزها رئيس قطاع التعميم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب رئيس الييئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مدير المركز الأقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان حتى عام 2012، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات ورئـيس وحدة إنتــاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بــالمركز القــومى للامتحانات، إضافة إلى عدن مناصب تربوية وعلمية أخرى فى مجالات مختلفة، كما ناش العديد من الرسائل العلمية التربوية فى الجامعات المصرية.