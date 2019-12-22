شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تميم بن حمد يرفض رد وديعة بـ30 مليار دولار إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوى في الجيش الوطنى الليبي، أن الأموال التى ينفقها تميم على الميليشيات المسلحة وشراء أسلحة يتم توريدها فى سفن ضخمة عبر طرابلس هى من أموال الشعب الليبي.

ونقلت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، تصريحات المحجوب، والتى أكد فيها أن الراحل معمر القذافى قام بوضع وديعة بقيمة 30 مليار دولار ولم يقُم تميم بن حمد أمير قطر بردها إلى الدولة الليبية على مدار السنوات الماضية.

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قطريليكس

وأكد "المحجوب" أن تميم يقوم بإنفاق الأموال الليبية على الميليشيات المسلحة فى طرابلس وعلى تركيا أيضا التى تقوم بقتل الشعب الليبى وتشريده وضرب النسيج الاجتماعي.

وتابع أن "تميم" يقوم بمحاولة خلق دولة فاشلة فى الوقت الذى كان يطمح فيه الليبيون إلى أن يعيشوا مرحلة من التنمية والتطور ولكن تستمر قطر كممول أساسى للمجموعات الإرهابية.