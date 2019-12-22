شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لـ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، كما تم تعيين 11 نائبا جديدا من ضمنهم 2 لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما الدكتور رأفت عبد العزيز و الدكتورة غادة لبيب.

ينشر ”الخليج 365”، السيرة الذاتية لنائب وزير الاتصالات الجديد، الدكتورة غادة لبيب والتى كانت تشغل منصب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى.

غادة لبيب حاصلة على بكالوريوس هندسة كهربائية شعبة الإليكترونيات والاتصالات جامعة القاهرة عام 1992، وماجستير إدارة الأعمال عام 2012، وعملت في الفترة من 2005-2007 كمدير للمكتب الفنى بوزارة التنمية الإدارية، ومن 2007-2013 كمستشار لوزير التنمية الإدارية للتطوير المؤسسي وخلال تلك الفترة، كان لها الإشراف على تطوير خطط بناء القدرات على مستوى الجهاز الإداري للدولة وعملت كعضو للجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة والمشاركة فى إعداد دليل ميثاق العمل الحكومي، فضلًا عن إعداد الخطط الاستراتيجية لبرنامج التطوير المؤسسي وإعداد خطة الموازنة الاستثمارية لمشروعات البرنامج.

Advertisements

كما عملت لبيب فى الفترة من 2013-2014 كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، وشاركت في تطوير الرؤية وصياغة خطة استراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي إعداد هيكل تنظيمي جديد للوزارة في ضوء خطة استراتيجية، وتصميم منظومة عمل جديدة للارتقاء بالأداء الوظيفي، وكذلك الاشتراك في وضع المبادئ الأساسية وتحديد الأنشطة المطلوبة لإنشاء هيئة تنظيم الخدمات البريدية في مصر.

وفي الفترة من 2014-2015 عملت لبيب كمدير لمكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، ثم كمستشار لنظم المعلومات للسيد رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 2015-2016 ثم كمستشار للمتابعة ونظم المعلومات، وذلك حتى تعيينها كنائب لوزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.