شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..لحظة الحكم على راجح فى قضية محمود البنا.. والقاضى: قتل مع سبق الإصرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث "، برئاسة المستشار باهى حسن، بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"ضحية الشهامة"، بالسجن على المتهم الأول محمد راجح 15 عاما، إسلام عواد 15 عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات.

وقال المستشار باهى حسن رئيس محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم بمحافظة: عقب سماع المرافعة والشهود وحيث أن المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت واقتنعت لامجال للشك وأطمأنت لأقوال الشهود والدليل الفنى والطب الشرعى، وحيث أنه ثبت قيام المتهمين بقتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، وحيث أن الحياة حق لكل إنسان لايحق لأحد قتلها" .

وتابع رئيس محكمة الأحداث" "قول الله تعالى فى كتابه العزيز "من قتل نفس بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميع"، ولذلك كان الحكم لجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد القصاص كقول الله تعالى ولكم فى القصاص حياة يأولى الألباب".

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وأضاف المستشار باهى حسن: "ثبت للمحكمة أن المتهمين المتهم الأول محمد أشرف راجح، والثانى إسلام عواد ، ومصطفى محمد 15 عاما، قد قاموا فى 9 أكتوبر 2019 بقتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد ولذا قضت "محكمة الأحداث " .

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث "، برئاسة المستشار باهى حسن قد نظرت اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة.

تلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا، وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية، وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.