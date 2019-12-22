شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: توافر مصل الأنفلونزا الجديد في 6 مكاتب صحة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توافر مصل الأنفلونزا الجديد في 6 مكاتب صحة على مستوى المحافظة.
وقال «مكى» في بيان صحفى: «المصل الجديد يواكب التحورات الجديدة للفيروس، وهو آمن وخاضع لكل انواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور»، مشيرًا إلى أن المصل يعطى بدءا من سن 6 أشهر فأكثر.
وأكد أن المصل متوافر في مكاتب: «ثاني المنصورة، السنبلاوين، ميت غمر، الجمالية، دكرنس، بلقاس».
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