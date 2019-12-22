شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الرد على بيان الحكومة توافق على التقرير النهائي وتُحيله لرئيس البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة البرلمانية المُشكّلة للرد على بيان الحكومة على التقرير النهائي لها، وقررت إحالته إلى رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته والتصويت عليه.

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، الأحد، على اختيار السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، مقررًا لها، على أن يكون رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبوشقة، مقررًا احتياطيًا للجنة الخاصة للرد على بيان رئيس الحكومة.

وقال الشريف، في كلمته خلال الاجتماع: «أذكركم بأننا قد نظرنا في اجتماعنا السابق للجنتنا الخاصة المشكلة للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء، مشروع تقرير اللجنة الخاصة للرد على البيان في صورته الأولية، وأبديتم بعض الملاحظات عليه، ثم وافقنا على مقترح بشأن مخاطبة كل رئيس لجنة نوعية بنسخة من مشروع التقرير، حتى يتمكن من مراجعته مع أعضاء لجنته على مهل ومن ثم إبداء ما يرونه من ملاحظات، وقد حددنا أن يكون يوم الثلاثاء 17/12/2019 كآخر موعد لتلقي هذه الملاحظات».

من جانبه، طالب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإعداد موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة، لا يتجاوز 7 أو 8 صفحات على الأكثر، يكون شاملا موجزا لأهم النقاط، حتى لا يوضع في الأدراج ولا يستنفد وقت مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

ورد وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، قائلًا: "إن اللجنة أعدت بالفعل موجزًا لتقرير الرد على بيان الحكومة"، مضيفًا أنه عقب موافقة مجلس النواب عليه سيرسل نسخة من التقرير والموجز إلى مجلس الوزراء، متضمنا كل الملاحظات التي أبدتها اللجان النوعية على بيان الحكومة.

من جانبه، تقدم النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ملاحظتين على تقرير اللجنة للرد على بيان الحكومة، مشيرًا إلى أن التقرير أغفل الحديث عن الخطة الشاملة لمشروع مسار العائلة المقدسة واكتفى بالحديث عن الخطة العاجلة فقط، لافتًا إلى أن الخطة العاجلة تتضمن فقط 5 نقاط، في حين تضم الخطة الشاملة لمسار العائلة المقدسة 25 نقطة.

وعن الملاحظة الثانية بالتقرير، طالب حمودة بوضع خطة شاملة لتطوير وتنمية السياحة الداخلية، حتى تكون ظهيرًا للسياحة الخارجية، مؤكدًا أنها تعد عامل أمان للمستثمر في القطاع السياحي، كما ستزيد من وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية.

Advertisements

وعلق "الشريف" على ملاحظات لجنة السياحة والطيران المدني قائلًا: «إن الصفحة 139 من تقرير الرد على بيان الحكومة تتضمن ملاحظة توجيه الحكومة لضرورة الاهتمام بتنمية السياحة الداخلية، والعمل على إعداد خطط مستقبلية لتطوير وزيادة وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية».

من ناحيته، طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية بمجلس النواب مع مجلس الوزراء، كما شدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات أكدت أن اللائحة التنفيذية موجودة بالفعل في مجلس الوزراء.

وأوضح "بدوي" أن مصر مقبلة على مرحلة متقدمة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية تواكب هذا التقدم، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب انتهت من قانون تداول المعلومات، وتبدأ حاليًا في قانون المعاملات الإلكترونية.

كما تقدم النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمقترح تحويل وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية، دون الإخلال ببرامج الأمان الاجتماعي.

وأوضح أبوحامد أن وزارة التضامن تمتلك الكثير من مصادر التمويل الذاتي والأصول غير المستغلة، مطالبًا الوزارة بالتحول في طريقة إدارتها إلى الفكر الاستثماري، مؤكدًا أن المشروعات التي تنفذها الوزارة يمكن أن تحقق عائدات لها.

وتابع النائب محمد أبوحامد، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خرج من مجلس النواب منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن لائحته التنفيذية أيضًا صدرت، وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون على أرض الواقع.

ورد وكيل أول مجلس النواب قائلًا: "إن الصفحة 216 من تقرير الرد على بيان الحكومة تضمن الحديث عن مقترح تحول وزارة التضامن الاجتماعي إلى الفكر الاستثماري، مع ضرورة الحفاظ على تطبيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزارة.

من جانبه، قال النائب طارق السيد، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تقرير الرد على بيان الحكومة أغفل ذكر الهيئات الرياضية بجانب الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مطالبا بضرورة تضمين الهيئات الرياضية بجانب الشباب، وأوصى السيد الشريف أمانة اللجنة بضرورة تنفيذ مطلب النائب طارق السيد وضمها إلى التقرير.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا توجد ملاحظات اللجان النوعية على تقرير اللجنة الخاصة، مؤكدًا أن التقرير تم إعداده وصِيغ بحرفية كاملة، تناولت كل الجوانب في فن الصياغة، مشيرًا إلى أن الرد على مقترحات من اللجنة كان فيه من الكفاية.