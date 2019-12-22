شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزارات وممثلين عن الحكومة والكنيسة والبرلمان يناقشون مستجدات مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التنمية المحلية، الأحد، اجتماعًا لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لمسار العائلة المقدسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة العوائق والمشكلات التي تواجه المشروع بالمحافظات التي يمر بها، واستكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها الوزارة في هذا الشأن.

شارك في الإجتماع عدد من قيادات الوزارة، وحضور كل من المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والنائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارتا السياحة والآثار، والكنيسة القبطية وممثلو المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة.

تم خلال اللقاء استعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع، والتي يمر بها المسار، وهي القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، كما تم بحث الجوانب المالية والإدارية للمشروع، وما تم تنفيذه على أرض الواقع بكل محافظة بهدف تذليل العقبات التي تواجه المشروع والمحافظات المختلفة.

وشهد الاجتماع تناول رؤية المحافظات للأعمال التي ستقوم بها في خطتها لمسار العائلة المقدسة بها والتكلفة المادية المطلوبة للانتهاء من البنية الاساسية في توقيتاتها المحددة.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لها طبقًا للخطة الموضوعة للتنفيذ لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها نحو 78 مليون جنيه، كما سيتم أيضًا العمل بالتوازي في مشروعات البنية الأساسية للمحافظات المعنية.

ونوه الوزير إلى الجهود التي قامت المحافظات بتنفيذها في المسار حتى الآن، حيث أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة في عدد من المحافظات وتجهيز الاستراحات وطلاء وجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار، مشيدًا بحجم الأعمال التي قامت بها محافظة القاهرة بمنطقتي المعادي ومصر القديمة، والتي تمثلت في وضع 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص وإعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة، وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر سياحي بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، كما تم الإنتهاء من تقديم المقايسات الخاصة بالمرسى ونقاط الخدمة التي تخدم السائحين.

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ووجه شعراوي المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من الملاحظات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المطروحة في خطة كل محافظة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق مع ممثلي اللجنة أولاً بأول لمتابعة حجم الأعمال المنفذة مما ييسر عمل اللجنة ويساهم في إنجاز العمل.

وأضاف أنه يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيمر بها المسار، حيث سيتم توفير أراضي صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة على المترددين من المواطنين المصريين وكذا السائحين من كافة دول العالم، لافتًا إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر المحلية المشاركة في كافة مراحل المشروع، وكذا التوعية بأهمية هذا المشروع للمحافظة بصورة خاصة وللدولة المصرية على وجه العموم.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي قامت بها بعض المحافظات المشاركة في المشروع، حيث قامت محافظة البحيرة برصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوي ودير البراموس وبيت الوادي بتكلفة 24،8 مليون جنيه وزراعة 250 نخلة من أصل 1200 وجارى زراعة باقي العدد، وتخصيص قطعة أرض لإقامة نقاط تأمين للسياح والوفود القادمة للمسار وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائري بتكلفة 17,2 مليون جنيه وتحديد ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث، كما تم الموافقة على بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتي توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية، والانتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالي للخيمة البانورامية المزمع إقامتها في محيط الأديرة بالتوافق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة.

واستعرضت محافظة المنيا الأعمال التي نفذتها، حيث تم الإنتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالدير بمبلغ 2،5 مليون جنيه وذلك بعمل برجولات خشبية ولوحات إرشادية وشبكة كهرباء ومياه وتبليط الساحة الأمامية والخلفية للكنيسة الأثرية ورصف وإنارة مدخل الكنيسة من الطريق الصحراوي، وتم الانتهاء من تنفيذ وطباعة كتيبات سياحية دعائية عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة بهدف تنشيط السياحة وجارى إقامة نقاط للتأمين وترميم الكنيسة الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار، كما تم عمل دراسة الأثر البيئى لمشروع إنشاء غابات شجرية بالمنطقة.

كما عرضت محافظة أسيوط لأهم الأعمال التي قامت بها، حيث تم رصف وتهيئة طريق أسيوط- الغنايم والذى يمر على دير العذراء درنكة بتكلفة 23 مليون جنيه وتشجير الطريق الرئيسي المؤدى إلى الدير وتوسعة بعض الطرق بجوار ترعة القوصية بتكلفة 55 مليون جنيه وتجديد السور الخارجى للدير وإقامة عدد 3 بوابات وتركيب 400 كشاف على طريق أسيوط- الغنايم واستبدال الأعمدة المتهالكة والانتهاء من أعمال الصرف الصحى على الطريق المؤدي للدير.

كما استعرضت محافظة كفر الشيخ لما قامت به خلال الفترة الماضية، ومنها القيام ببعض الترميمات لمبنى الكنيسة بتكلفة مليون جنيه، وأعمال التجميل بالشارع الرئيسي بين ميداني الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسي المؤدى ورصف الطرق وإنارتها وزراعة بعض الأشجار في الشوارع المؤدية للكنيسة.

وأشاد ممثلو مجلس النواب بجهود وزارة التنمية المحلية في متابعة تنفيذ مسار العائلة المقدسة بالمحافظات وسرعة تفاعلها في حل كافة المشكلات والعوائق التي تواجه المسار والتنسيق التام مع باقي الوزارت والجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها المحافظات لإنجاز المشروع في أسرع وقت وبصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وبأهمية المشروع الذي يساهم في تنشيط السياحة الدينية لمصر.