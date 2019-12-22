شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمون بقتل «شهيد الشهامة» يغادرون المحكمة في مدرعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادر المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ«شهيد الشهامة»، مبنى محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب انتهاء جلسة محاكمتهم، في سيارة مدرعة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار باهر حسين، بحبس محمد راجح و2 آخرين من المتهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم الرابع الذي كان يقود «الموتوسيكل» الذي نقل المتهم الأول من مكان الجريمة بالسجن 5 سنوات.
ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأي عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة للقضاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
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