شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» بالبرلمان تفتح ملف تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف قرار التسوية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين حصلوا على مؤهلات أعلى حتى تاريخ يوم أول نوفمبر 2019، وطالب أعضاء اللجنة، كافة الوزارات والجهات والمصالح الحكومية بتفعيل القرار.

وكان النائب سعيد طعيمة، تقدم بطلب احاطة، بشأن معاناة الموظفين في حالة طلب موظف النقل من محافظة إلى أخرى وضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تراجع دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في التعامل مع الدرجات الوظيفية وحالات نقل وندب العاملين بالدولة.

وقال النائب سعيد طعيمة، خلال الاجتماع، إن المواد الخاصة بالتسوية ونقل الموظفين في قانون الخدمة المدنية تحتاج إلى تعديل، ،مشيرا إلى ان جامعة طنطا اوقفت جميع الترقيات، وتساءل: كيف يتم نقل ممرضة لحصولها على مؤهل أعلى إلى درجة محاسبية رغم الحاجة الشديدة لتخصصها؟،واضاف: كان من الممكن ان تبقى في عملها ا ومنحها نفس الدرجة التي ستنقل عليها .

وعقبت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، قائلة: «الترقيات غير التسويات الوظيفية، رئيس الجامعة اللى مش عارف يرقى إيده مرتعشة»، مضيفة أن اللجنة توافقت مع الحكومة في وقت سابق على أن كل من حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حتي أول نوفمبر 2019 له حق التسوية.

وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر اللجنة: «أعضاء مجلس النواب يواجهون النار في الشارع، هم اللي في وش الناس في الدوائر، موضوع التسوية لازم يتحل في حضور الوزراء المعنيين، وكما اتفقنا في اللجنة أن يحضروا في منتصف شهر يناير».

فيما قال النائب تامر عبدالقادر:«موظف الدولة يعاني وبيشوف المر عشان يتنقل من مكان إلى مكان آخر، والكيان الحكومي الذي يفشل في حل مشكلة التسويات الوظيفية لا يستحق أن يكون موجودا في الدولة المصرية، هل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل دوره تأهيل وتدريب العاملين؟!، الجهاز أصبح ليس له أي دور».

Advertisements

وعقب النائب محمد وهب الله، بتأكيده على ضرورة التوصية بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإرسال توجيهات للجهات التي لم تقم بالتسوية وتكليفهم بتطبيق القرار.

وأكد محمد وهب الله، أن العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى خلال الخدمة حتي أول شهر نوفمبر 2019، لهم حق التسوية، وذلك وفقا للقانون، ووفقا لما تم التوافق عليه بين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، داعيا الحكومة إلى تفعيل القانون وما تم التوافق عليه بينها وبين اللجنة.

وتابع: اللجنة لن تترك هذا الملف إلا بحل هذه المشكلة وإزالة أي عقبات أو إشكاليات أمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة للتسوية بالمؤهلات الذين حصلوا عليها أثناء الخدمة.

واضاف: من حصلوا على المؤهل الأعلي بعد تاريخ أول نوفمبر 2019، فهؤلاء خارج ما نص عليه القانون، ولكن اللجنة ستسعي لحل مشكلتهم.. للأسف وزارات وجهات الحكومة تعمل في جزر منعزلة، ولا يوجد تنسيق بينها، وكل جهة تيجى تقولنا كلام مختلف عن التانية«.

من جانبه قال مستشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهات الحكومية ترفض نقل الموظف بالدرجة الوظيفية الخاصة به، وترى أنها قد تحتاج لتعيين غيره على هذه الدرجة.

وتابع: «بالنسبة للتسوية، هناك جهات رفضت التسوية للموظف الذي حصل مؤهل في أول نوفمبر 2016، وتم عرض مواد التسوية على جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتفسيرها، والتي أكدت أن المشرع يرغب في إنهاء موضوع التسويات، ورؤيتها عدم التسوية بعد صدور قانون الخدمة المدنية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رفض فتوي الجمعية وقدم مذكرة أخرى لها ولكنها أصرت على نفس التفسير، وتم بعدها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتنص على التسوية لمن حصل على المؤهل الأعلى خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار القانون، أي حتي أول نوفمبر 2019، مع ضرورة العرض على إدارة الموارد البشرية وموافقة السلطة المختصة».

وتابع ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: «ملف التسوية انتهى من أول نوفمبر 2019، ولا تسويات بعد هذا التاريخ». وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرسل كتاب دوري لكل الجهات الحكومية لتنفيذ هذه القرارات، وليس له ذنب في عدم تنفيذها في بعض الجهات.