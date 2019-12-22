شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة المرحلة الثانية إبريل 2020 (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2020، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارًا من الأحد الموافق 25 / 12 / 2019، وذلك وفقًا للشروط الأتية:

أولاً: المؤهلات العليا:

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا (حكومي/ خاص) الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020، وخريجى كليات الطب (البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ الطب البيطري/ التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يناير إلى 30 يونيو من عام 2000 خريجي العام الدراسى 2018 / 2019 والفترة من أول فبراير 2019 إلى آخر يناير 2020 والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 20 يناير 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارًا من 3- 20 فبراير2020.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة:

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1999، والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى آخر يناير 2020، ومواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو عام 2000 خريجى العام الدراسي 2018 / 2019 والفترة من أول فبراير 2019 إلى آخر يناير 2020، والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 10 فبراير2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارًا من 22 وحتى 25 فبراير 2020.

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ثالثًا: المؤهلات المتوسطة:

مواليد أشهر (إبريل/ مايو/ يونيو) من عام 2000 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 خريجي العام الدراسي 2018 / 2019، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إاستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 25 ديسمبر 2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارًا من 8 يناير وحتى 2 فبراير 2020.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:

مواليد أشهر (إبريل/ مايو/ يونيو) من عام 2000 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 16 فبراير2020 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 26 فبراير وحتى 10 مارس 2020 .

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / الطب البيطري / التمريض) – وثيقة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

وتم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان (https://tagned.mod.gov.eg ) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد، وموقع للرد على استفسارات المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى [email protected]، وخدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195 / 02- 26339581 / 02) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد (كول سنتر) الرقم المختصر (15499).