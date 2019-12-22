شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم: الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار، الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

والوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبدالحميد عنبة، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبدالمجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبوحسن، وزيرًا لشؤون مجلس النواب.

نواب الوزراء الجُدد:

المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغني أبوزيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التطوير المؤسسي.

الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبًا لوزيرة الصحة والسكان لشؤون السكان.

الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.

الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات.

الدكتور رضا السيد محمود حجازي، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين.

الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطور التكنولوجي.

المهندس علاء الدين عبدالحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية.

المهندس مصطفى إبراهيم علي الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية.

المهندس رأفت عبدالعزيز فهمي هندي، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية.

غادة سمير سليمان علي شلبي، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.