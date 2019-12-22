شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزه أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، التهنئة للاعب المصري محمد صلاح نجم نادى ليفربول وابن قرية نجريج مركز بسيون لفوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019.

وأكد أن فوز اللاعب بهذه الجائزة جاء نتيجة جهد وعمل متواصل وأداء مشرف عكس قدرة الشاب المصرى على الوصول إلى أعلى المراكز، مشيراً إلى أن اللاعب محمد صلاح أصبح قدوة مشرفة للشباب ومصدر فخر لكل المصريين.

وفى السياق ذاته؛ أشار محافظ الغربية إلى اهتمامه باكتشاف كل المواهب في جميع المجالات وتقديم سبل الدعم لهم لإشراكهم في المسابقات المحلية والعالمية.