شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نعمل على تحقيق أوضاع تنافسية لجذب استثمارات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تعمل حاليًا في عدة ملفات بالتزامن مع عملية جذب الاستثمارات، حيث تقوم المنطقة بتجهيز المرافق في المناطق الصناعية وتنفيذ عمليات التطوير بالموانئ وأنجزت نسبة كبيرة منها خلال الفترة الماضية.

وأوضح زكي، خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد سمير، لمتابعة تنفيذ مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واستعراض المستجدات بها، الأحد، أن المنطقة انتهت من عدد من العقود الاستثمارية في شرق بورسعيد بعد مفاوضات كثيرة تُرجمت إلى عقود حقيقية، منها عقد تحالف «بولوريه الفرنسية وتويوتا تسوشو اليابانية» وNYK، وانتهت أيضا من عقد شركة «سيسكو ترانس» التي ستقوم بتشغيل محطة بضائع عامة، والتي تم اعتماد عقدها من قبل مجلس الوزراء، أغسطس الماضي، وهذه العقود سيتم عرضها على مجلس النواب، يناير المقبل، لاعتمادها.

وأشار إلى وجود اهتمام كبير بشرق بورسعيد بشكل خاص، والعمل على تحقيق ميزة تنافسية لموانئها، وهذا ضمن الإجراءات التي نركز عليها، كما أنه جارٍ التباحث مع عدد من المستثمرين في إقامة مشروعات نركز فيها على صناعات معينة واستغلال احتياجات الدولة لتعظيم الاستفادة منها.

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وعن المنطقة الجنوبية بالعين السخنة، قال زكي، إنه مخطط لها أن تكون مركزًا للصناعات البتروكيماوية والخدمات البحرية، في ظل اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة في هذا المجال، تزامنا مع الاكتشافات الجديدة البترولية أو من الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هناك عددًا من المشروعات التي تعمل حاليًا في منطقة السخنة، حيث نعمل على إقناع المستثمرين بهذه الصناعات طويلة الأجل.

وأشار إلى أن هناك عقودًا سيتم الانتهاء منها قريبًا، منها عقد موانئ دبي السخنة والذي سيتم الانتهاء منه في يناير أيضًا.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية التزامه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات الكبرى بحلول 2025، وهو مخطط الخمس سنوات المقبلة الذي نعمل عليه لتحقيق استثمارات جادة وفرص عمل وترجمة ذلك على أرض الواقع.

وأضاف زكي أن هذه المنظومة تتحقق بتضافر جهود جميع الجهات مع الهيئة ودعمها في عدد من الإجراءات الخاصة بجذب المستثمرين وتقديم المزيد من التسهيلات المالية والجمركية والضريبية والقضاء على كل المعوقات، مع ضرورة وجود خطة واضحة في تعامل الهيئة مع السوق المحلية، كما نعمل بالهيئة على وجود صيغة واحدة للعقود مع جميع المستثمرين، بحيث تكون جميع الحوافز واحدة للجميع دون تمييز مستثمر على آخر.