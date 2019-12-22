شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الإثنين: شبورة وصقيع ورياح مثيرة للأتربة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، طقسًا معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئًا على جنوب الصعيد نهارًا باردًا ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا في نهاية الفترة.

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والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يودي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون: القاهرة «11 – 20»، الإسكندرية «14- 20»، قنا «9- 22»، الأقصر «8 – 23»، أسوان «8 – 24».