شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة «بالإجماع»، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، ويشمل 10 حقائب وزارية، بالإضافة إلى حقيبتين تولاهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، إنه تلقى خطابًا بتعديل عدد من الحقائب الوزارية، وتعيين نواب لعدد من الوزراء، وإنه وفقا للدستور يجب أخذ موافقة مجلس النواب على التعديل.

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وأضاف أن الأغلبية المطلوبة توفرت للموافقة على الترشيحات الواردة في خطاب رئيس الجمهورية.

وتابع: «تم تعديل مسمى رئيس الوزراء ليشمل حقيبتين وزاريتين، هما الاستثمار والإصلاح الإداري، وأود أن أوضح أنه أصبح هناك مسؤولية فردية للدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بالوزارتين ومسؤولية تضامنية فيما يختص بدوره كرئيس للحكومة، ويجب على النواب مراعاة ذلك عند تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة».

وشمل التعديل تولي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيبتي الاستثمار والإصلاح الإداري، وخالد عناني، وزيرًا للسياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزيرًا للعدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، والطيار محمد منار كمال عبدالحميد عنبة، وزيرًا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة، والمستشار علاء فؤاد أبوالحسن، وزيرًا للمجالس النيابية.

بالإضافة إلى عدد 11 نائبا للوزراء، ويشمل، غادة لبيب، نائبًا لوزير الاتصالات لشؤون التطوير المؤسسي، وطارق أمين، نائبًا لوزيرة الصحة لشؤون السكان، وطيار منتصر مناع، نائبًا لوزير الطيران المدني، والدكتور أيمن عاشور، نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور رضا حجازي، نائبًا لوزير التربية والتعليم الفني لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد محمد طاهر محمد حسن، نائبًا لوزير التعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي، وعلاء الدين عبدالحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية، والمهندس مصطفى الصياد، نائبًا لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وسيد إسماعيل على أحمد، نائبًا لوزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ورأفت عبدالعزيز فهمي، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، وغادة شلبي، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشؤون السياحة.