شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 15 مايو: جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطرق بمناطق الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، تنفيذ أعمال رصف الطرق لمنطقة الإسكان الاجتماعي«قطع الأراضي»، بمنطقة الـ100 فدان، وربطها بالمحاور الرئيسية للمدينة، والطريق الرابط على الأوتوستراد.

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وقال المهندس سيد همام: «تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبكفاءة وجودة عالية، لسرعة تحقيق الاستفادة للحاجزين لقطع الأراضي بالمنطقة»، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال دعم شبكة كهرباء المدينة، وأعمال تجهيز الموقع العام لمحطة محولات الكهرباء بطاقة 250 ميجاوات، تمهيدا للافتتاح في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز أنه تم بدء تنفيذ أعمال الرصف المرحلية لمناطق التوسعات (الأمل)، بمنطقة الـ 290 فدانا، بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار قيام جهاز تنمية مدينة 15 مايو بتنفيذ خطة الدولة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي كاملة المرافق لمستحقيها، وكذا الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة لتكون في مقدمة مدن الجيل الأول.