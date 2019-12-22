شكرا لقرائتكم خبر عن «راجح» يغادر قاعة المحكمة بعد الحكم باكيًا وفي يده «مصحف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرج محمد راجح، المتهم الأول بقتل الطالب محمود البنا، من قاعة المحكمة والدموع تسقط من عينيه، وفى يده نسخة من القرآن الكريم، وتبدو عليه علامات الندم، وكان يجلس قبل بدء الجلسة وأثنائها في القاعة وهو يردد آيات من القرآن الكريم وأدعية.

وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافطة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، بحبس محمد راجح و2 آخرين من المتهمين، بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهم الرابع الذي كان يقود «الموتوسيكل»، الذي نقل المتهم الأول من مكان الجريمة بالسجن 5 سنوات.

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وشهدت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، والمخصصة للنطق بالحكم على المتهمين، والتى استمرت على مدار 62 يومًا منذ الجلسة الأولى.

واستمعت المحكمة على مدار 3 جلسات إلى أقوال الطبيب الشرعى والعقيد محمد داود، مفتش مباحث تلا والشهداء، والرائد أحمد الشرقاوى، رئيس مباحث تلا، بالإضافة إلى 5 آخرين من شهود الواقعة، كما شاهدت فيديوهات للجريمة وفيديوهات وتهديدات من المتهم الأول للمجنى عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر الماضي وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا. وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.