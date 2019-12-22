شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية لنيقين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.. خبرة مصرفية 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد بشكل رسمي، والذى تم فيه تكليف نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، ننشر السيرة الذاتية للوزيرة الجديدة

- تخرجت فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984.

- خبرة عملية ومصرفية امتدت لأكثر من ثلاثين عاما خاصة في القطاع المصرفي، حيث كانت من القيادات المتخصصة في قطاعات الاستثمار والتمويل والتجزئة المصرفية.

- التحقت بالعمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية في يناير 2005 .

- تطورت آليات وأساليب التمويل وساهمت في إعداد أول سياسة ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية في إبريل 2005 وأدخلت التمويل المباشر لأنشطة الصندوق.

- فى عام 2013 ترأست القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق.

- ساهمت مع إدارات البنوك ومختلف جهات الدولة المعنية في صياغة استراتيجية لتمويل المشروعات الصغيرة.

- خلال الفترة من 2013 حتى 2016 بلغ ما تم ضخه للمشروعات الصغيرة من تمويلات حوالى 10.5 مليار جنيه بما يعادل 52% من إجمالي التمويلات التي تم ضخها منذ نشأة الصندوق حتى نهاية عام 2016 .

- انتهجت سياسة تستهدف تنويع المنتجات التمويلية المتاحة للمشروعات الصغيرة.

- استحدثت آلية التأجير التمويلي من خلال التعاقد مع شركات التأجير التمويلي النشطة في السوق المصري.

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- شاركت في وضع أول سياسة استثمارية للصندوق الاجتماعي للتنمية،

- كما ساهمت في إطلاق أول برنامج تمويلي موجهة لأصحاب الأفكار الرائدة والمشروعات الابتكارية من خلال قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات حيث أصبح الصندوق الاجتماعي للتنمية أول جهة في مصر تقوم بتنفيذ هذا الأمر.

- تم اختيارها لتكون أول أمين عام للصندوق الاجتماعي للتنمية (سابقاً) من داخل المؤسسة فى نوفمبر 2016 وهو أعلى منصب تنفيذي في الصندوق الاجتماعي وذلك حتى تتمكن من استكمال مسيرة النجاح التي بدأتها في عام 2005.

- تم اختيارها لتكون أول رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- وقامت بالاشتراك في صياغة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة.

- وقامت بالتوسع الكبيرة في تطبيق خدمات تمويل المشروعات حيث بلغ إجمالي التمويل الذى تم ضخه منذ توليها مسئولية الصندوق الاجتماعي ثم تطويره بعد ذلك الي جهاز تنمية المشروعات في الفترة من 1/12/2016 حتى 30/11/2019 حوالى 16.1 مليار جنية مولت 719.203 مشروع وفرت 1.096.262 فرصة عمل ,, بالإضافة الي استقطاب منح من الدول المانحة بقيمة 509 مليون جنيه لاستخدامهم في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية مما وفر ما يقرب من 42 الف فرصة عمل .

- قامت بتطوير شامل لكافة الخدمات غير المالية المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة بالإضافة الي التوسع الكبير في تنفيذ برامج ريادة الأعمال ضمن استراتيجية الجهاز لنشر فكر العمل الحر بين الشباب

- تم اختيارها عن مصر في قائمه فوربس اكثر القيادات تأثيرا من الحكومة.

- تم اختيارها عدة مرات كأحد اهم الشخصيات النسائية تأثيرًا في الاقتصاد الوطني و العربي

- و تعتبر من أهم الخبراء في مجال الاستثمار و تنمية المشروعات لما لها من خبرة طويلة في هذا المجال.