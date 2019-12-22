شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجمع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية الجديد الذى وافق مجلس النواب على قرار تعينه ضمن التعديل الوزارى الذى ناقشه البرلمان صباح اليوم الأحد، بين صفتين وهما القاضى المفتش عن الحقيقة بعد عمله فى النيابة العامة وبين المدير التنفيذى الناجح من خلال منصبه كمدير تنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

تخرج المستشار علاء الدين فؤاد السيد حسن وزير المجالس النيابية الجديد فى كلية الحقوق، ثم عين معاونا بالنيابة العامة ثم وكيلا لنائب العام ثم رئيسا للنيابة العامة، وظل يتدرج فى السلك القضائى، حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف.

وفى سبتمبر 2016 وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه للعمل بقطاع التفتيش القضائى للنيابة العامة، حيث لعب دورا كبيرا خلال هذه الفترة من خلال عمله بمكتب النائب العام.

وفى نوفمبر 2017 تم تعيين المستشار علاء فؤاد مديرا تنفيذيا للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تمكن من إدارة شئون الهيئة الفنية والمالية والإدارية وبجانب عمله تم تعينه رئيسا للجنة تلقى طلبات مرشحى الرئاسة 2018.