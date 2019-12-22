شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بسرعة اعتماد مستشفى طابا بهيئة الرقابة والاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفى طابا المركزى، ووحدة طب أسرة طابا، فى إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن الوزيرة بدأت بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى طابا المركزى، ووجهت الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بسرعة البدء فى تسجيل المستشفى بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة أعمال والتجهيزات وفقا للمواعيد المحددة.

وأشار إلى أن المستشفى تعتبر من أكثر المستشفيات جاهزية للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بما تمتلكه من بنية أساسية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة رفع كفاءة الأنظمة "الالكتروميكانيك" مثل أنظمة الإنذار، والإطفاء، والاستدعاء وغيرها..

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وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بضرورة توفير القوى البشرية والأطباء من مختلف التخصصات للعمل بالمستشفى لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالى جنوب سيناء بالإضافة إلى المترددين على المستشفى من السائحين من مختلف الجنسيات.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة طابا، حيث حرصت الوزيرة على تفقد أقسام الوحدة وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجدول الزمنى، وبأعلى معايير الجودة.

وجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت أمس السبت عددا من المنشآت الطبية، حيث بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفى رأس سدر، ووحدة صحة أبو صويرة، وحدة صحة أسرة وادى تال، ثم مستشفى ابورديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفى الفيروز "المركز الطبى الحضرى بطور سيناء سابقا"، ومركز صحة الزهراء، واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة اسرة الرويسات.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضى.