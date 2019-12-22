شكرا لقرائتكم خبر عن طب بنين الأزهر تحصل على الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامى للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة على درجة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الالزامى للأطباء، من جانبه قدم الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة ، التهنئة لكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بجامعة الأزهر بالقاهرة، بحصولها على اعتماد الكلية من الهيئة القومية للتدريب الإلزامى للأطباء.

وأكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن حصول كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامى للأطباء، يعد حلقة من سلسلة النجاحات التى حققتها الكلية خلال الفترة الماضية، فى إطار دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وجهود الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب السابق، والدكتور خيرى عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين ابو الغيط وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، اصافة للجهود المخلصة التى بذلها فريق العمل بالكلية بالإدارة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتى توجت بحصول الكلية على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم.

وأعلن صديق أنه بهذه المناسبة، فإن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أن القطاع قد شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة فى عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن حصول كليات القطاع الطبى على شهادات الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، يعد بمثابة شهادة ودليلا قويا على ذلك، مؤكدا أن أطباء الأزهر يقدمون خدمات جليلة للإنسانية داخليا وخارجيا.