أسامة الأزهرى فى احتفال صالون المحور بمولد "سيد شباب أهل الجنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل صالون المحور الثقافى بمولد سيدنا الحسين رضى الله عنه الملقب بسيد شباب أهل الجنة وذلك بتنظيم أمسية خاصة يتحدث فيها فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية بدعوة من الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات المحور وذلك فى إطار اهتمامه بإحياء مثل هذه المناسبات الدينية العزيزة على القلوب . تقام الأمسية 7 مساء اليوم فى منزل فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بجوار مسجد الحسين .. ويدير الصالون الدكتور حسن راتب بحضور نخبة من علماء الازهر الشريف وكبار الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة. Advertisements الجدير بالذكر أن صالون المحور الثقافى يقام كل شهر بصفة منتظمة وحقق خلال العام الحالى أكبر نسبة مشاهده حيث يتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات العامة إلى جانب إحياء المناسبات الوطنية والدينية المختلفة والإحتفاء أيضاً بالمتميزين فى مختلف المجالات وتكريمهم بما يليق بما قدموه من انجازات تخدم المجتمع ويتم اذاعته عبر شاشة قناة المحور حيث يعد من أبرز البرامج التى تحقق أعلى مشاهده بين جمهور القناة من مختلف الاعمار .

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