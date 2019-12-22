شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يكرم 110 من أبناء الأسمرات الفائزين فى بطولة بالكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 110 من أبناء الأسمرات الحاصلين على بطولة القاهرة فى رياضة الكونغ فو ممثلين لمركز شباب الأسمرات حيث حصدوا 71 ميدالية ذهبية و39 ميدالية فضية فى مختلف الأعمار والأوزان .

وأكد عبد العال، خلال الحفل على دور الدولة بتوجيه الرعاية الشاملة للمجتمعات الجديدة المخصصة لنقل سكان المناطق العشوائية كالأسمرات بتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم وتحقيق الاستقرار لديهم من خلال توفير كافة الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية مع اكتشاف المواهب والعمل على صقلها .

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كما افتتح محافظ القاهرة، معرض المجال الصناعى المقام بمدرسة تحيا مصر بالأسمرات على مستوى مدارس وإدارات القاهرة التعليمية تحت شعار " مكارم الأخلاق " والذى شمل الأعمال المختلفة لطلاب المدارس والفائزة بجوائز على مستوى الادارات وشملت أعمال فنية من منتجات الخشب والصدف والاضاءة والدهانات والتصوير ، وكرم خلالها المحافظ أبطال مدارس القاهرة الحاصلين على جوائز فى الرياضات المختلفة على مستوى الجمهورية والعالم ، وتكريم أبطال مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية للعروض الرياضية للمهارات ، وأميرة محمد نجيب المشرف المتميز على مستوى الوطن العربى فى مسابقة تحدى القراءة العربى ، وكذلك أوائل الجمهورية فى مجالات المسرح والبحث العلمى ومدربى الفرق الرياضية

شهد الاحتفالات محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتور أشرف البجرمى مدير مديرية الشباب والرياضة ، وحسن الغندور ئيس جهاز الاسمرات وعدد من قيادات مديرية مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالقاهرة .