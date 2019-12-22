شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. زحام مرورى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نزلت كوبرى الجيزة المعدنى فى اتجاه جامعة القاهرة، منذ قليل، زحام مرورى بسبب زيادة الأحمال، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير.

كما شهدت نزلت الكوبرى فى اتجاه شارع مرواد زحام مرورى بسبب زيادة الأحمال، بينما شهد مطلع الكوبرى من ناحية نفق الهرم سيولة نسبية فى حركة السير.