شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 10 مليون جنيه للتعاقد مع الكوادر البشرية لسد عجز المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر نهاية مارس القادم موجها الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى الجارية وإدراج قرى برك الخيم والعسيلى بمدينة كرداسة لخطط مشروعات المياه وكذلك أهمية إدراج مشروع الصرف الصحى بقرية أم دينار بخطة العام الجارى .

وأكد راشد على تخصيص 8 مليون جنيه لرفع كفاءة وصيانة محطة أبو رواش لتحسين ضغط وجودة المياه مؤكدا على أخذ عينات دوريا من محطة مياه الشرب بقرية أبو رواش للتأكد من صلاحية المياه حفاظا على صحة المواطنين .

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءة الدورى بأعضاء مجلس النواب عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق وكرداسة وإمبابة بحضور المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والنواب أحمد فاروق و محمود الصعيدى و أحمد يوسف عبدالدايم وسعد عبد الدايم و هيام حلاوة و علاء والى و سعيد حساسين و طارق حسنين و إيهاب الخولى والنائبة شادية ثابت والنائبة نشوى الديب .

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وأكد محافظ الجيزة أن المنظومة الصحية تلقى اهتماما كبيرا من قبل الأجهزة التنفيذية للمحافظة مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 10 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الصحة للتعاقد مع الكوادر البشرية التى يوجد بها عجز بالمستشفيات والوحدات الصحية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وخاصة القرى والمناطق النائية بالمحافظة إضافة أنه جارى التنسيق لتدبير الاعتمادات المالية لإنشاء مستشفى مركزى بكرداسة.

ووجه المحافظ خلال اللقاء رئيس حى شمال الجيزة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لنقل أكشاك الكهرباء الموجودة بشارع مطار إمبابة والتى تعيق أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالشارع .

إلى جانب تكثيف حملات الإشغالات على مدار اليوم على شوارع محمد حجازى والعامل الأول والمنيرة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها وتدعيم المناطق التى بحاجه إلى أعمدة إضافية .

وطالب محافظ الجيزة، أعضاء مجلس النواب بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح للتقدم للواحدات المحلية التابعة لهم قبل انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطلبات فى يناير القادم مضيفا بأنه تم الانتهاء من تحديد القيم السعرية للتصالح فى المخالفات مع مراعاة البعد الاجتماعى أثناء تحديد السعر وسيتم الإعلان عنها بكافة الوحدات المحلية.