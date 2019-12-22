الرى تشارك ملتقى "أفريقيا وطن واحد".. وتؤكد: نضع إمكانيتنا فى خدمة القارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الادارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى وزارة الشباب والرياضة فى الملتقى الثقافى والرياضى افريقيا وطن واحد.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إنه تم تنظيم معرض للمنتجات الإعلامية الخاصة بالتوعية المائية على هامش الملتقى وعقدت حلقات نقاشية عن التوعية المائية، مؤكدة توظيف خبراتها، وامكانياتها، فى دعم التوجه المصرى لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية، وذلك انطلاقاً من حرص مصر على تقديم المساعدات للأشقاء فى افريقيا ليس فقط فى مجال الموارد المائية بل فى كافة المجالات، والعمل على ترسيخ مفاهيم ومبادئ التعاون القائم على الاحترام المتبادل ومشاركة المنافع ودعم دول القارة فى كافة المحافل الدولية والاقليمية.

ويجرى حالياً التحضير لعدد من مشروعات الدعم الفنى فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية والرى مع العديد من دول القارة الافريقية بأقاليمها الخمسة للمساهمة فى نقل الخبرات المصرية فى كافة مجالات المياه، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة جميعاً إيماناً من الدولة المصرية ممثلة فى الوزارة، وانطلاقاً مع الريادة المصرية مع أشقائها من الدول الافريقية.

وأكدت الوزارة أن النجاحات التى تحققت مع دول الحوض تعتبر مثالاً حيوياً لاستكمال مسيرة التعاون، والدعم لتشمل جميع دول القارة، فعلى مستوى القارة الأفريقية تساهم الوزارة بحكم اختصاصها فى دفع عجلة التنمية من خلال التعاون مع الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة خاصة مجالات إدارة الموارد المائية، وكذلكً فى إعداد برامج تدريبية للخبراء والأشقاء الأفارقة استثماراً لخبرات مصر فى مجال إدارة المياه، نظراً للدور المحورى للمياه فى مجالات التنمية.