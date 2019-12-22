شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تزيل ردم 620 متر مكعب بنهر النيل فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط التابعة لوزارة الموارد المائية والرى 3 قرارات إزالة بناحية بنى محمد بمركز أبنوب عبارة عن ردم بمكعب 620 متر وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الإدارة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.